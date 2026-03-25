Los beneficiarios de una pensión no contributiva en España enfrentan un requisito clave en 2026: completar la declaración anual de ingresos antes del 31 de marzo. Este procedimiento resulta obligatorio tanto para quienes perciben prestaciones por jubilación como por incapacidad. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en la suspensión temporal del pago. En situaciones más prolongadas, incluso podría ponerse en riesgo la continuidad del derecho a la prestación, por lo que las autoridades recomiendan actuar dentro del plazo establecido. En este contexto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reforzó sus canales digitales. A través de la aplicación VIVESS, los pensionistas que residen fuera de España pueden validar su supervivencia de forma remota, rápida y segura desde el celular. La herramienta está disponible de manera gratuita en dispositivos Android e iOS. No entregar la declaración antes del 31 de marzo de 2026 no implica la pérdida definitiva de la pensión, pero sí genera efectos inmediatos en el cobro. Una vez suspendida la prestación, el beneficiario cuenta con un plazo de 90 días para presentar la documentación pendiente. Si cumple dentro de ese período, podrá recuperar los pagos atrasados. Por este motivo, las autoridades insisten en la importancia de actuar con rapidez para evitar complicaciones administrativas y financieras. La aplicación VIVESS se presenta como una alternativa digital que simplifica el proceso para quienes viven fuera del país. Su uso permite completar la llamada “fe de vida” sin necesidad de acudir a oficinas consulares. Para realizar el trámite, se deben seguir estos pasos: Este sistema digital agiliza un trámite que resulta esencial para garantizar la continuidad del cobro de la pensión, especialmente en el caso de residentes en el extranjero.