La demanda de energía en España del viernes marcó la cifra de 11.993.174 MWh con respecto a los 11.531.675 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 52.97 euros a 44.27 euros el MWh. En el transcurso del viernes, 10 de abril de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 110,2 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: