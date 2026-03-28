En España, el precio medio de la luz para el sábado, 28 de marzo de 2026 será de 2.96 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -6.831 % respecto al valor de ayer que fue de 9.34 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 11,76 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -5 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: