En España, el precio medio de la luz para el sábado, 14 de marzo de 2026 será de 14.63 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -6.139 % respecto al valor de ayer que fue de 37.89 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 45,92 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: