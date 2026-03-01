El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes registró la cifra de 10.943.100 MWh con respecto a los 12.076.455 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 18.55 euros el MWh, unos 14.92 euros más que el día previo. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 88,75 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: