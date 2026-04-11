El precio medio de la luz para el domingo, 12 de abril de 2026 en España será de 13.49 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -5.268 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 65,2 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,81 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: