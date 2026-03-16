En España, el precio medio de la luz para el martes, 17 de marzo de 2026 será de 51.05 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 3.410 % respecto al valor de ayer que fue de 38.07 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 145,54 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -1,49 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: