En esta noticia
El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes marcó hasta los 9.963.101 MWh con respecto a los 11.176.060 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 81.32 euros el MWh, unos 58.15 euros menos que el día previo.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 10 de noviembre?
Para el lunes, 10 de noviembre de 2025, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 137,83 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|137.83 euros
|De 19:00 a 20:00
|136.88 euros
|De 20:00 a 21:00
|136.88 euros
|De 18:00 a 19:00
|123.22 euros
|De 8:00 a 9:00
|121.55 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 10 de noviembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 28,04 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|28.04 euros
|De 13:00 a 14:00
|35.03 euros
|De 11:00 a 12:00
|36.18 euros
|De 12:00 a 13:00
|40.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|40.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|91.52
|De 1:00 a 2:00
|85.25
|De 2:00 a 3:00
|71.31
|De 3:00 a 4:00
|60.1
|De 4:00 a 5:00
|59.6
|De 5:00 a 6:00
|60.0
|De 6:00 a 7:00
|85.96
|De 7:00 a 8:00
|105.75
|De 8:00 a 9:00
|121.55
|De 9:00 a 10:00
|93.84
|De 10:00 a 11:00
|51.68
|De 11:00 a 12:00
|36.18
|De 12:00 a 13:00
|40.0
|De 13:00 a 14:00
|35.03
|De 14:00 a 15:00
|28.04
|De 15:00 a 16:00
|40.0
|De 16:00 a 17:00
|45.0
|De 17:00 a 18:00
|95.0
|De 18:00 a 19:00
|123.22
|De 19:00 a 20:00
|136.88
|De 20:00 a 21:00
|136.88
|De 21:00 a 22:00
|137.83
|De 22:00 a 23:00
|113.28
|De 23:00 a 24:00
|97.8
José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"
Consejos para ahorrar luz en casa
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las dormitorios cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.