El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes marcó hasta los 9.963.101 MWh con respecto a los 11.176.060 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 81.32 euros el MWh, unos 58.15 euros menos que el día previo.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 10 de noviembre?

Para el lunes, 10 de noviembre de 2025, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 137,83 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 137.83 euros De 19:00 a 20:00 136.88 euros De 20:00 a 21:00 136.88 euros De 18:00 a 19:00 123.22 euros De 8:00 a 9:00 121.55 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 10 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 28,04 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 28.04 euros De 13:00 a 14:00 35.03 euros De 11:00 a 12:00 36.18 euros De 12:00 a 13:00 40.0 euros De 15:00 a 16:00 40.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 91.52 De 1:00 a 2:00 85.25 De 2:00 a 3:00 71.31 De 3:00 a 4:00 60.1 De 4:00 a 5:00 59.6 De 5:00 a 6:00 60.0 De 6:00 a 7:00 85.96 De 7:00 a 8:00 105.75 De 8:00 a 9:00 121.55 De 9:00 a 10:00 93.84 De 10:00 a 11:00 51.68 De 11:00 a 12:00 36.18 De 12:00 a 13:00 40.0 De 13:00 a 14:00 35.03 De 14:00 a 15:00 28.04 De 15:00 a 16:00 40.0 De 16:00 a 17:00 45.0 De 17:00 a 18:00 95.0 De 18:00 a 19:00 123.22 De 19:00 a 20:00 136.88 De 20:00 a 21:00 136.88 De 21:00 a 22:00 137.83 De 22:00 a 23:00 113.28 De 23:00 a 24:00 97.8

