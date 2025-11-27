El precio medio de la luz para el viernes, 28 de noviembre de 2025 en España será de 99.28 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 0 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 28 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 8:00 a 9:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 154,48 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 8:00 a 9:00 154.48 euros De 20:00 a 21:00 142.19 euros De 21:00 a 22:00 133.0 euros De 19:00 a 20:00 125.68 euros De 9:00 a 10:00 119.7 euros

Fuente: narrativas-es

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 28 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, con un precio de 66,02 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 66.02 euros De 14:00 a 15:00 69.21 euros De 13:00 a 14:00 75.0 euros De 16:00 a 17:00 78.0 euros De 12:00 a 13:00 78.41 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 95.6 De 1:00 a 2:00 90.2 De 2:00 a 3:00 92.05 De 3:00 a 4:00 89.98 De 4:00 a 5:00 88.4 De 5:00 a 6:00 89.98 De 6:00 a 7:00 95.0 De 7:00 a 8:00 107.0 De 8:00 a 9:00 154.48 De 9:00 a 10:00 119.7 De 10:00 a 11:00 96.5 De 11:00 a 12:00 79.7 De 12:00 a 13:00 78.41 De 13:00 a 14:00 75.0 De 14:00 a 15:00 69.21 De 15:00 a 16:00 66.02 De 16:00 a 17:00 78.0 De 17:00 a 18:00 90.8 De 18:00 a 19:00 115.0 De 19:00 a 20:00 125.68 De 20:00 a 21:00 142.19 De 21:00 a 22:00 133.0 De 22:00 a 23:00 109.47 De 23:00 a 24:00 101.38

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Fuente: narrativas-es

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: