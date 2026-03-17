El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del miércoles marcó hasta los 11.825.939 MWh con respecto a los 10.975.942 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 28.7 euros el MWh, unos 49.01 euros más que el pasado día. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 76,63 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: