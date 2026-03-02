El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes marcó hasta los 11.007.936 MWh con respecto a los 10.943.100 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 28.51 euros el MWh, unos 18.45 euros menos que en el día anterior de la semana. Para el martes, 3 de marzo de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 97,26 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 1,02 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: