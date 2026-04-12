En España, el precio medio de la luz para el lunes, 13 de abril de 2026 será de 22.8 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 6.802 % respecto al valor de ayer que fue de 13.57 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 98,7 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de -0,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: