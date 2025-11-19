Este jueves, 20 de noviembre de 2025, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 84.51 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.549 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 20 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 126,34 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 126.34 euros De 18:00 a 19:00 120.24 euros De 20:00 a 21:00 119.44 euros De 8:00 a 9:00 112.84 euros De 7:00 a 8:00 112.53 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 20 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 33,9 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 33.9 euros De 13:00 a 14:00 43.5 euros De 15:00 a 16:00 52.46 euros De 12:00 a 13:00 54.42 euros De 11:00 a 12:00 60.79 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 83.53 De 1:00 a 2:00 75.75 De 2:00 a 3:00 74.18 De 3:00 a 4:00 72.42 De 4:00 a 5:00 72.87 De 5:00 a 6:00 83.54 De 6:00 a 7:00 98.3 De 7:00 a 8:00 112.53 De 8:00 a 9:00 112.84 De 9:00 a 10:00 84.05 De 10:00 a 11:00 65.84 De 11:00 a 12:00 60.79 De 12:00 a 13:00 54.42 De 13:00 a 14:00 43.5 De 14:00 a 15:00 33.9 De 15:00 a 16:00 52.46 De 16:00 a 17:00 83.56 De 17:00 a 18:00 107.27 De 18:00 a 19:00 120.24 De 19:00 a 20:00 126.34 De 20:00 a 21:00 119.44 De 21:00 a 22:00 104.98 De 22:00 a 23:00 99.87 De 23:00 a 24:00 85.67

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

¿Cómo ahorrar luz en casa?