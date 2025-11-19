En esta noticia
Este jueves, 20 de noviembre de 2025, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 84.51 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.549 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 20 de noviembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 126,34 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|126.34 euros
|De 18:00 a 19:00
|120.24 euros
|De 20:00 a 21:00
|119.44 euros
|De 8:00 a 9:00
|112.84 euros
|De 7:00 a 8:00
|112.53 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 20 de noviembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 33,9 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|33.9 euros
|De 13:00 a 14:00
|43.5 euros
|De 15:00 a 16:00
|52.46 euros
|De 12:00 a 13:00
|54.42 euros
|De 11:00 a 12:00
|60.79 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|83.53
|De 1:00 a 2:00
|75.75
|De 2:00 a 3:00
|74.18
|De 3:00 a 4:00
|72.42
|De 4:00 a 5:00
|72.87
|De 5:00 a 6:00
|83.54
|De 6:00 a 7:00
|98.3
|De 7:00 a 8:00
|112.53
|De 8:00 a 9:00
|112.84
|De 9:00 a 10:00
|84.05
|De 10:00 a 11:00
|65.84
|De 11:00 a 12:00
|60.79
|De 12:00 a 13:00
|54.42
|De 13:00 a 14:00
|43.5
|De 14:00 a 15:00
|33.9
|De 15:00 a 16:00
|52.46
|De 16:00 a 17:00
|83.56
|De 17:00 a 18:00
|107.27
|De 18:00 a 19:00
|120.24
|De 19:00 a 20:00
|126.34
|De 20:00 a 21:00
|119.44
|De 21:00 a 22:00
|104.98
|De 22:00 a 23:00
|99.87
|De 23:00 a 24:00
|85.67
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las dormitorios cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.