El Banco Central Europeo considera que mantener los tipos de interés en el 2% le otorga el margen necesario para responder a eventuales sobresaltos económicos y financieros.

Así lo reflejan las actas de la reunión de política monetaria celebrada a mediados de diciembre, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y cambios profundos en el comercio global.

El organismo con sede en Fráncfort sostiene que el nivel actual de los tipos ofrece flexibilidad suficiente para actuar si el escenario se deteriora, sin comprometer el objetivo central de estabilidad de precios.

Al mismo tiempo, evita anticipar movimientos concretos para no condicionar las expectativas del mercado.

En su análisis, el BCE destaca que la economía de la zona del euro mostró una resistencia mayor a la prevista, incluso frente a un entorno internacional más adverso.

La demanda interna sólida y el impulso presupuestario explican buena parte de esa fortaleza, según la evaluación de los responsables de la política monetaria.

A partir de estas variables, la institución proyecta un crecimiento del 1,4% para 2025, del 1,2% en 2026 y del 1,4% tanto en 2027 como en 2028.

Estas previsiones parten de la expectativa de que la inflación converja de forma sostenida hacia el objetivo del 2 % a medio plazo.

¿Por qué el BCE apuesta por la paciencia en política monetaria?

El Consejo de Gobierno considera que la situación actual permite adoptar una actitud paciente, aunque subraya que esa postura no implica inmovilismo.

La estabilidad de los tipos en el 2% responde a la convicción de que la inflación tenderá a estabilizarse sin necesidad de ajustes inmediatos.

Las actas reflejan un consenso amplio en torno a esta estrategia, con la advertencia de que cualquier cambio significativo en el escenario podría acelerar una respuesta.

El BCE mantiene los tipos de interés al 2% y deja abiertas todas las opciones para los próximos meses

El BCE insiste en que mantiene abiertas todas las opciones para las próximas reuniones, sin comprometerse de antemano con subidas o bajadas.

Uno de los miembros del Consejo incluso planteó que un período prolongado con tipos estables resultaría apropiado si no surgen perturbaciones relevantes. Esta visión refuerza la idea de continuidad, siempre condicionada a la evolución de los datos económicos.

¿Cómo influyen los riesgos geopolíticos en las decisiones del BCE?

La autoridad monetaria reconoce que los riesgos geopolíticos se mantienen elevados y que pueden prolongar la incertidumbre, con efectos negativos sobre el crecimiento.

Entre las principales amenazas, menciona el impacto de los aranceles comerciales y la posibilidad de correcciones bruscas en los mercados financieros.

El BCE advierte sobre un posible contagio desde Estados Unidos, donde las valoraciones bursátiles, especialmente en sectores vinculados a la inteligencia artificial, se encuentran en niveles máximos. Un ajuste abrupto podría trasladar tensiones al sistema financiero europeo.

En un informe elaborado junto a la Junta Europea de Riesgo Sistémico, el organismo señala que el aumento de la incertidumbre política suele endurecer las condiciones financieras, elevar las primas de riesgo y reducir el crédito.

Este fenómeno ya se observa en la cautela de los bancos de la zona del euro, que ajustan préstamos e inversiones ante un escenario internacional cada vez más volátil.