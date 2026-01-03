Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a evitar sobrecostes.

Este sábado, 3 de enero de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,41 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,41 euros y el diésel ronda los 1,37 euros por litro. Esta diferencia del -0.51% en la gasolina y del -0.69% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 3 de enero de 2026:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.699 euros

Barcelona: 1.169 euros hasta los 1.499 euros

Valencia: 1.149 euros hasta los 1.539 euros

1.149 euros hasta los 1.539 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.499 euros

Ceuta: 1.308 euros hasta los 1.308 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 3 de enero en España?

Durante este sábado, 3 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.669 euros

Barcelona: desde los 1.225 euros hasta los 1.579 euros

Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.569 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.569 euros Granada: desde los 1.319 euros hasta los 1.539 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.599 euros y el máximo es de 1.919 euros

Barcelona : desde 1.399 euros hasta los 1.739 euros

Valencia : desde 1.395 euros hasta los 1.719 euros

: desde 1.395 euros hasta los 1.719 euros Granada : desde 1.605 euros hasta los 1.699 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas, ya que esto consume más gasolina.

Además, asegúrate de que tu coche esté bien mantenido. Realiza cambios de aceite regularmente, revisa la presión de los neumáticos y asegúrate de que el filtro de aire esté limpio. Un vehículo en buen estado es más eficiente en el consumo de combustible.

Por último, planifica tus rutas con anticipación. Evita el tráfico y las paradas innecesarias y considera compartir el coche o utilizar el transporte público cuando sea posible. Esto no solo ahorra combustible, sino que también reduce el desgaste del vehículo.