El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este sábado, 27 de diciembre de 2025 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,43 euros, el de la gasolina 98 es de 1,6 euros y el del diésel es de 1,38 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del 0.17% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.83%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 27 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.629 euros

1.207 euros hasta los 1.629 euros Barcelona: 1.175 euros hasta los 1.499 euros

1.175 euros hasta los 1.499 euros Valencia: 1.149 euros hasta los 1.549 euros

1.149 euros hasta los 1.549 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.489 euros

Ceuta: 1.328 euros hasta los 1.328 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 27 de diciembre en España?

Durante este sábado, 27 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.233 euros hasta los 1.579 euros

desde los 1.233 euros hasta los 1.579 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.59 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.59 euros Granada: desde los 1.325 euros hasta los 1.525 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.529 euros y el máximo es de 1.899 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.529 euros y el máximo es de 1.899 euros Barcelona : desde 1.429 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.429 euros hasta los 1.709 euros Valencia : desde 1.405 euros hasta los 1.705 euros

: desde 1.405 euros hasta los 1.705 euros Granada : desde 1.529 euros hasta los 1.685 euros

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):