En numerosas localidades y surtidores de España, el valor por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este sábado, 24 de enero de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,45 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,65 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,38 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un 1.12% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.74%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 24 de enero de 2026:

Madrid: 1.168 euros hasta los 1.729 euros

1.168 euros hasta los 1.729 euros Barcelona: 1.184 euros hasta los 1.519 euros

1.184 euros hasta los 1.519 euros Valencia: 1.161 euros hasta los 1.555 euros

1.161 euros hasta los 1.555 euros Granada: 1.163 euros hasta los 1.525 euros

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 24 de enero en España?

Durante este sábado, 24 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.649 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.649 euros Barcelona: desde los 1.249 euros hasta los 1.589 euros

desde los 1.249 euros hasta los 1.589 euros Valencia: desde los 1.249 euros hasta los 1.619 euros

desde los 1.249 euros hasta los 1.619 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.579 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano superior, lo que la convierte en la opción perfecta para automóviles de alto rendimiento y motores que necesitan una compresión mayor. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficiencia, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un funcionamiento más limpio del motor.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.443 euros y el máximo es de 1.889 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.443 euros y el máximo es de 1.889 euros Barcelona : desde 1.389 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.389 euros hasta los 1.709 euros Valencia : desde 1.445 euros hasta los 1.745 euros

: desde 1.445 euros hasta los 1.745 euros Granada : desde 1.625 euros hasta los 1.739 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el vehículo: