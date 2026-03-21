Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este sábado, 21 de marzo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,8 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,94 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,97 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 2.38% en el precio de la gasolina y del 1.85% en el del gasóleo. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 21 de marzo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este sábado: Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa). La gasolina 98 en España es un combustible que posee un mayor índice de octano, lo que la convierte en una opción óptima para motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficacia, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un funcionamiento más ecológico del automóvil. En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la creciente infraestructura de carga eléctrica está impulsando el uso de vehículos eléctricos, contribuyendo a la sostenibilidad del transporte.