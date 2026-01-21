Este miércoles, 21 de enero de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,43 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,61 euros y el diésel ronda los 1,38 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.23% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.28%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 21 de enero de 2026:

Madrid: 1.198 euros hasta los 1.719 euros

1.198 euros hasta los 1.719 euros Barcelona: 1.188 euros hasta los 1.516 euros

1.188 euros hasta los 1.516 euros Valencia: 1.188 euros hasta los 1.539 euros

1.188 euros hasta los 1.539 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.519 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 21 de enero en España?

Durante este miércoles, 21 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.659 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.659 euros Barcelona: desde los 1.255 euros hasta los 1.589 euros

desde los 1.255 euros hasta los 1.589 euros Valencia: desde los 1.249 euros hasta los 1.575 euros

desde los 1.249 euros hasta los 1.575 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.509 euros y el máximo es de 1.889 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.509 euros y el máximo es de 1.889 euros Barcelona : desde 1.439 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.439 euros hasta los 1.709 euros Valencia : desde 1.445 euros hasta los 1.725 euros

: desde 1.445 euros hasta los 1.725 euros Granada : desde 1.625 euros hasta los 1.729 euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y aceleración. Por otro lado, el gasóleo, utilizado en vehículos diésel, es conocido por su eficiencia en el consumo y mayor autonomía, lo que lo hace popular en vehículos de transporte y comerciales.

Además de los combustibles tradicionales, en España ha crecido el uso de combustibles alternativos como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural comprimido (GNC). Estos combustibles son más limpios y generan menos emisiones contaminantes. También se está promoviendo el uso de vehículos eléctricos, que funcionan con baterías y no emiten gases durante su operación, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.