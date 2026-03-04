El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche. Durante este martes, 3 de marzo de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,48 euros, el de la gasolina 98 es de 1,67 euros y el del diésel es de 1,45 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del -0.1% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 1.12%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 3 de marzo de 2026: Durante este martes, 3 de marzo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a vehículos que necesitan una compresión más alta en sus motores. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección. La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el automóvil: