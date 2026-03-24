Este martes, 24 de marzo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,61 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,71 euros y el diésel ronda los 1,8 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.76% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 1.18%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 24 de marzo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este martes: Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa). La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):