Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este martes, 13 de enero de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,42 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,6 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,37 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 1.72% en el precio de la gasolina y del 1.09% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 13 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.199 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: 1.177 euros hasta los 1.499 euros

Valencia: 1.169 euros hasta los 1.539 euros

Granada: 1.259 euros hasta los 1.509 euros

Ceuta: 1.308 euros hasta los 1.308 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 13 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.649 euros

Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.569 euros

Valencia: desde los 1.219 euros hasta los 1.569 euros

Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.859 euros

Barcelona : desde 1.439 euros hasta los 1.719 euros

Valencia : desde 1.415 euros hasta los 1.719 euros

Granada : desde 1.599 euros hasta los 1.709 euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: