En numerosas localidades y estaciones de servicio de España, el valor por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar. Durante este lunes, 6 de abril de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,58 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,73 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,84 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un 0.5% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.66%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 6 de abril de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este lunes: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a vehículos que necesitan una mayor compresión en sus motores. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 98, lo que la hace más eficiente y menos propensa a la detonación en motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y un menor desgaste del motor, lo que puede resultar en un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada del vehículo. La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: