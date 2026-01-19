Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este lunes, 19 de enero de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,41 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,61 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,37 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -1.14% en el precio de la gasolina y del -0.85% en el del gasóleo.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 19 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.189 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.179 euros hasta los 1.509 euros

Valencia: 1.149 euros hasta los 1.549 euros

Granada: 1.255 euros hasta los 1.509 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 19 de enero en España?

Durante este lunes, 19 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.219 euros hasta los 1.679 euros

Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.556 euros

Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.6 euros

Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.555 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.889 euros

Barcelona: desde 1.449 euros hasta los 1.705 euros

Valencia: desde 1.549 euros hasta los 1.715 euros

Granada: desde 1.625 euros hasta los 1.705 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la creciente infraestructura de carga eléctrica está impulsando el uso de vehículos eléctricos, contribuyendo a la sostenibilidad del transporte.