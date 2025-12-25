Este jueves, 25 de diciembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,43 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,6 euros y el diésel ronda los 1,39 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.64% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 1.43%.

Ford lanza su furgoneta camper ideal para viajes largos: la van está totalmente equipada con ducha, cocina y colchón

Harvard tiene cursos gratis para aprender a programar: obtendrás sueldos de más de 2000 euros

El precio del litro de combustible en España (foto: Freepik).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 25 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.689 euros

1.207 euros hasta los 1.689 euros Barcelona: 1.169 euros hasta los 1.495 euros

1.169 euros hasta los 1.495 euros Valencia: 1.159 euros hasta los 1.544 euros

1.159 euros hasta los 1.544 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.489 euros

Ceuta: 1.328 euros hasta los 1.328 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 25 de diciembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.233 euros hasta los 1.577 euros

desde los 1.233 euros hasta los 1.577 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.559 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.559 euros Granada: desde los 1.325 euros hasta los 1.525 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

Defensa negocia un aumento para las Fuerzas Armadas en 2026: cuánto podrían cobrar los militares en enero

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.909 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.909 euros Barcelona : desde 1.439 euros hasta los 1.759 euros

: desde 1.439 euros hasta los 1.759 euros Valencia : desde 1.405 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.405 euros hasta los 1.709 euros Granada : desde 1.589 euros hasta los 1.685 euros

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y aceleración. Por otro lado, el gasóleo, utilizado en vehículos diésel, es conocido por su eficiencia en el consumo y mayor autonomía, lo que lo hace popular entre vehículos de transporte y comerciales.

Además de los combustibles tradicionales, en España ha crecido el uso de combustibles alternativos como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural comprimido (GNC). Estos combustibles son más limpios y generan menos emisiones contaminantes. También se está promoviendo el uso de vehículos eléctricos, que funcionan con baterías y no emiten gases durante su operación, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.