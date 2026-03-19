Este jueves, 19 de marzo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,72 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,91 euros y el diésel ronda los 1,85 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-1.05% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -2.85%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 19 de marzo de 2026: Durante este jueves, 19 de marzo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa). La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección. La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: