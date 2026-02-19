Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este jueves, 19 de febrero de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,45 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,64 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,4 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.05% en el precio de la gasolina y del 0.08% en el del gasóleo. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 19 de febrero de 2026: Durante este jueves, 19 de febrero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo. La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano superior, lo que la convierte en la opción perfecta para automóviles de alto rendimiento y motores que necesitan una compresión mayor. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficiencia, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un funcionamiento más limpio del motor. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):