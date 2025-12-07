Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar.

Este domingo, 7 de diciembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,62 euros y el diésel ronda los 1,43 euros por litro. Esta diferencia del -0.21% en la gasolina y del -0.03% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 7 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.235 euros hasta los 1.539 euros

Valencia: 1.239 euros hasta los 1.569 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.549 euros

Ceuta: 1.348 euros hasta los 1.348 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 7 de diciembre en España?

Durante este domingo, 7 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.289 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.627 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.599 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.555 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano más alto, lo que la hace ideal para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio del vehículo.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.569 euros y el máximo es de 1.849 euros

Barcelona: desde 1.419 euros hasta los 1.779 euros

Valencia: desde 1.475 euros hasta los 1.759 euros

Granada: desde 1.579 euros hasta los 1.699 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la infraestructura para vehículos eléctricos está en crecimiento, promoviendo una transición hacia energías más sostenibles.