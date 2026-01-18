Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este domingo, 18 de enero de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,43 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,64 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,38 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.8% en el precio de la gasolina y del 0.9% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 18 de enero de 2026:

Madrid: 1.179 euros hasta los 1.719 euros

1.179 euros hasta los 1.719 euros Barcelona: 1.185 euros hasta los 1.509 euros

1.185 euros hasta los 1.509 euros Valencia: 1.149 euros hasta los 1.539 euros

1.149 euros hasta los 1.539 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.515 euros

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 18 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.209 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.209 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.556 euros

desde los 1.229 euros hasta los 1.556 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.589 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.589 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.879 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.879 euros Barcelona : desde 1.429 euros hasta los 1.699 euros

: desde 1.429 euros hasta los 1.699 euros Valencia : desde 1.455 euros hasta los 1.725 euros

: desde 1.455 euros hasta los 1.725 euros Granada : desde 1.625 euros hasta los 1.719 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el automóvil: