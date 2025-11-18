El precio medio de la luz para el miércoles, 19 de noviembre de 2025 en España será de 100.0 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.623 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 19 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 127,48 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 127.48 euros De 19:00 a 20:00 126.33 euros De 18:00 a 19:00 121.31 euros De 7:00 a 8:00 119.55 euros De 0:00 a 1:00 119.36 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 19 de noviembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 65,2 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 65.2 euros De 12:00 a 13:00 68.45 euros De 14:00 a 15:00 71.54 euros De 11:00 a 12:00 73.55 euros De 15:00 a 16:00 84.49 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 119.36 De 1:00 a 2:00 104.93 De 2:00 a 3:00 97.01 De 3:00 a 4:00 96.91 De 4:00 a 5:00 95.59 De 5:00 a 6:00 97.96 De 6:00 a 7:00 112.35 De 7:00 a 8:00 119.55 De 8:00 a 9:00 112.47 De 9:00 a 10:00 96.49 De 10:00 a 11:00 88.79 De 11:00 a 12:00 73.55 De 12:00 a 13:00 68.45 De 13:00 a 14:00 65.2 De 14:00 a 15:00 71.54 De 15:00 a 16:00 84.49 De 16:00 a 17:00 93.69 De 17:00 a 18:00 118.5 De 18:00 a 19:00 121.31 De 19:00 a 20:00 126.33 De 20:00 a 21:00 127.48 De 21:00 a 22:00 111.91 De 22:00 a 23:00 102.54 De 23:00 a 24:00 93.54

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 1,88%, lo que supone -141,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 56,35% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: