La demanda de energía en España del martes registró la cifra de 11.082.246 MWh con respecto a los 11.059.717 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía eléctrica pasó de 42.37 euros a 48.5 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 25 de noviembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 101,93 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 18:00 a 19:00
|101.93 euros
|De 19:00 a 20:00
|100.92 euros
|De 20:00 a 21:00
|95.25 euros
|De 17:00 a 18:00
|94.48 euros
|De 21:00 a 22:00
|89.64 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 25 de noviembre?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0,65 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|0.65 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.7 euros
|De 12:00 a 13:00
|0.71 euros
|De 11:00 a 12:00
|2.78 euros
|De 15:00 a 16:00
|3.72 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|42.92
|De 1:00 a 2:00
|39.75
|De 2:00 a 3:00
|29.84
|De 3:00 a 4:00
|21.51
|De 4:00 a 5:00
|16.71
|De 5:00 a 6:00
|31.83
|De 6:00 a 7:00
|65.94
|De 7:00 a 8:00
|81.96
|De 8:00 a 9:00
|78.63
|De 9:00 a 10:00
|46.93
|De 10:00 a 11:00
|6.92
|De 11:00 a 12:00
|2.78
|De 12:00 a 13:00
|0.71
|De 13:00 a 14:00
|0.65
|De 14:00 a 15:00
|0.7
|De 15:00 a 16:00
|3.72
|De 16:00 a 17:00
|44.32
|De 17:00 a 18:00
|94.48
|De 18:00 a 19:00
|101.93
|De 19:00 a 20:00
|100.92
|De 20:00 a 21:00
|95.25
|De 21:00 a 22:00
|89.64
|De 22:00 a 23:00
|87.94
|De 23:00 a 24:00
|77.98
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.