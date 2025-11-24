La demanda de energía en España del martes registró la cifra de 11.082.246 MWh con respecto a los 11.059.717 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía eléctrica pasó de 42.37 euros a 48.5 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 25 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 101,93 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 101.93 euros De 19:00 a 20:00 100.92 euros De 20:00 a 21:00 95.25 euros De 17:00 a 18:00 94.48 euros De 21:00 a 22:00 89.64 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 25 de noviembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0,65 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 0.65 euros De 14:00 a 15:00 0.7 euros De 12:00 a 13:00 0.71 euros De 11:00 a 12:00 2.78 euros De 15:00 a 16:00 3.72 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 42.92 De 1:00 a 2:00 39.75 De 2:00 a 3:00 29.84 De 3:00 a 4:00 21.51 De 4:00 a 5:00 16.71 De 5:00 a 6:00 31.83 De 6:00 a 7:00 65.94 De 7:00 a 8:00 81.96 De 8:00 a 9:00 78.63 De 9:00 a 10:00 46.93 De 10:00 a 11:00 6.92 De 11:00 a 12:00 2.78 De 12:00 a 13:00 0.71 De 13:00 a 14:00 0.65 De 14:00 a 15:00 0.7 De 15:00 a 16:00 3.72 De 16:00 a 17:00 44.32 De 17:00 a 18:00 94.48 De 18:00 a 19:00 101.93 De 19:00 a 20:00 100.92 De 20:00 a 21:00 95.25 De 21:00 a 22:00 89.64 De 22:00 a 23:00 87.94 De 23:00 a 24:00 77.98

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: