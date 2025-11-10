En esta noticia
El precio medio de la luz para el martes, 11 de noviembre de 2025 en España será de 66.65 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.848 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 11 de noviembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 103,21 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|103.21 euros
|De 20:00 a 21:00
|102.53 euros
|De 7:00 a 8:00
|98.2 euros
|De 18:00 a 19:00
|98.06 euros
|De 21:00 a 22:00
|93.23 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 11 de noviembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 6,92 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|6.92 euros
|De 14:00 a 15:00
|7.64 euros
|De 10:00 a 11:00
|8.31 euros
|De 11:00 a 12:00
|10.5 euros
|De 12:00 a 13:00
|12.5 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|91.28
|De 1:00 a 2:00
|88.65
|De 2:00 a 3:00
|89.22
|De 3:00 a 4:00
|88.95
|De 4:00 a 5:00
|88.71
|De 5:00 a 6:00
|88.44
|De 6:00 a 7:00
|90.05
|De 7:00 a 8:00
|98.2
|De 8:00 a 9:00
|88.12
|De 9:00 a 10:00
|38.32
|De 10:00 a 11:00
|8.31
|De 11:00 a 12:00
|10.5
|De 12:00 a 13:00
|12.5
|De 13:00 a 14:00
|6.92
|De 14:00 a 15:00
|7.64
|De 15:00 a 16:00
|14.26
|De 16:00 a 17:00
|52.78
|De 17:00 a 18:00
|87.65
|De 18:00 a 19:00
|98.06
|De 19:00 a 20:00
|103.21
|De 20:00 a 21:00
|102.53
|De 21:00 a 22:00
|93.23
|De 22:00 a 23:00
|85.13
|De 23:00 a 24:00
|67.0
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 3,98%, lo que supone 283,4 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 52,82% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:
- Eólica: 22,14%
- Nuclear: 20,22%
- Ciclo combinado: 19,63%
- Solar fotovoltaica: 19,96 %
- Congeneración: 7,33%
- Hidráulica: 8,57%
- Carbón: 0%
- Térmica renovable: 1,75%
- Solar térmica: 0,4 %
- Fuel y gas: 0%