El precio medio de la luz para el martes, 11 de noviembre de 2025 en España será de 66.65 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.848 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 11 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 103,21 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 103.21 euros De 20:00 a 21:00 102.53 euros De 7:00 a 8:00 98.2 euros De 18:00 a 19:00 98.06 euros De 21:00 a 22:00 93.23 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 11 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 6,92 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 6.92 euros De 14:00 a 15:00 7.64 euros De 10:00 a 11:00 8.31 euros De 11:00 a 12:00 10.5 euros De 12:00 a 13:00 12.5 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 91.28 De 1:00 a 2:00 88.65 De 2:00 a 3:00 89.22 De 3:00 a 4:00 88.95 De 4:00 a 5:00 88.71 De 5:00 a 6:00 88.44 De 6:00 a 7:00 90.05 De 7:00 a 8:00 98.2 De 8:00 a 9:00 88.12 De 9:00 a 10:00 38.32 De 10:00 a 11:00 8.31 De 11:00 a 12:00 10.5 De 12:00 a 13:00 12.5 De 13:00 a 14:00 6.92 De 14:00 a 15:00 7.64 De 15:00 a 16:00 14.26 De 16:00 a 17:00 52.78 De 17:00 a 18:00 87.65 De 18:00 a 19:00 98.06 De 19:00 a 20:00 103.21 De 20:00 a 21:00 102.53 De 21:00 a 22:00 93.23 De 22:00 a 23:00 85.13 De 23:00 a 24:00 67.0

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 3,98%, lo que supone 283,4 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 52,82% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: