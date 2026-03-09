Este martes, 10 de marzo de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 137.1 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.467 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Para el martes, 10 de marzo de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 250 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 95,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: