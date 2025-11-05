En España, el precio medio de la luz para el jueves, 6 de noviembre de 2025 será de 40.77 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 4.629 % respecto al valor de ayer que fue de 27.87 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 6 de noviembre?

Para el jueves, 6 de noviembre de 2025, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se registrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 120,51 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 6 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 0,65 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

El precio de la luz por hora

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

