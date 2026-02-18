El grupo francés de distribución anunció un ambicioso plan de expansión que contempla 750 nuevas aperturas en España en los próximos años, con el objetivo de consolidarse como el segundo operador del sector en el país. La decisión forma parte de la estrategia global presentada en París, donde la compañía detalló su hoja de ruta hasta 2030 con foco en Francia, Brasil y España, sus tres mercados prioritarios. Carrefour prevé ampliar su red comercial española mediante la incorporación de 750 establecimientos, una cifra que refuerza su apuesta por el crecimiento físico en un contexto de fuerte competencia en el sector de la distribución alimentaria. La compañía busca fortalecer su cuota de mercado y consolidar su posición como número dos en España. El anuncio se enmarca en la presentación de su nuevo plan estratégico, que prioriza precios competitivos, fidelización de clientes y el impulso de marcas propias. Además, el grupo proyecta aprovechar espacios en estaciones y aeropuertos para acelerar las aperturas y ganar presencia en ubicaciones de alto tránsito. El plan contempla una reorganización del perímetro operativo del grupo para centrar esfuerzos en Francia, Brasil y España. En este último país, la meta consiste en reforzar su peso relativo frente a otros grandes operadores del sector. La ampliación de 750 tiendas permitirá aumentar la capilaridad territorial y acercar el formato comercial a nuevas zonas estratégicas. La compañía aspira a alcanzar, junto con Francia, un total de 7500 establecimientos en ambos países para 2030. El crecimiento también responde al desempeño positivo del negocio en España durante el último ejercicio, donde las ventas crecieron un 1,2 % hasta los 21.889 millones de euros, en contraste con un entorno más complejo en Brasil. Carrefour anunció un acuerdo con el grupo Vusion para digitalizar sus hipermercados y supermercados antes de 2030. Esta alianza supondrá una inversión superior a los 150 millones de euros y busca modernizar la experiencia de compra. La empresa también proyecta un ahorro de 1000 millones de euros mediante mejoras en compras, simplificación de estructuras y mayor productividad apoyada en inteligencia artificial. La eficiencia operativa figura como uno de los pilares centrales del plan. En el último ejercicio, el beneficio neto descendió un 6,6% hasta los 1090 millones de euros, mientras que las ventas globales aumentaron un 2,8 % y alcanzaron los 91.484 millones. La compañía atribuyó la caída de ganancias a un contexto macroeconómico adverso en Brasil, su segundo mercado más relevante.