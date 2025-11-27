Buenas noticias para millones de trabajadores: el Gobierno sumará años de cotización para facilitar la jubilación en todos estos casos

La Seguridad Social dispondrá un nuevo mecanismo para proteger la cuantía de pensión para futuros jubilados sin que la pensión final sea perjudicada. Se trata de un sistema que permite “rellenar” lagunas en donde no existió la obligación de cotizar dentro del periodo de cálculo de la pensión en España.

La integración de lagunas está regulada en el artículo 209.1.b) de la Ley General de la Seguridad Social(que se puede consultar en este BOE). Allí se explica que es un mecanismo aplicable durante el cálculo de la pensión para rellenar meses en donde no se cotizó.

Sin embargo, el propósito no es sumar años para alcanzar el mínimo exigido para jubilarse, sino proteger la cuantía de la pensión para evitar que la jubilación final se vea afectada por estos espacios vacíos.

Por ejemplo, si se tiene 13 años cotizados, la Seguridad Social no sumará dos años para acceder a la pensión, ya que este solo afecta a la forma de calcular la base reguladora o también como “el 100% de la pensión a la que se tiene derecho”.

Cómo funciona la integración de lagunas para las pensiones

Para entender la importancia de las lagunas en la jubilación primero es relevante saber cómo se calcula la pensión. La cuantía depende de la base reguladora, que se obtiene sumando las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) y dividiendo el resultado entre 350. En el cálculo, las bases de los dos años más cercanos a la jubilación se toman por su valor nominal, mientras que el resto de bases anteriores se actualizan según la inflación.

Así, un “parón” en la cotización durante esos 25 años puede reducir la base reguladora media y, por lo tanto, la pensión final. Para mitigar este efecto perjudicial, la Seguridad Social tapará esas lagunas de la siguiente manera:

Las primeras 48 mensualidades sin obligación de cotizar se completan con el 100% de la base mínima de cotización vigente en ese momento.

Si existen más meses sin cotizar, a partir del mes 49 se rellenan con el 50 % de esa misma base mínima.

Esta regla fue introducida por la Ley 27/2011, por lo que quienes se hayan jubilado con la legislación anterior verán cómo todos los períodos sin cotización se integran con el 100% de la base mínima vigente en cada momento.

Quiénes podrán acceder a la integración de lagunas en la pensión

La integración de las lagunas es un mecanismo disponible principalmente para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, por lo que no se aplica de la misma forma a todos los colectivos.

Los trabajadores autónomos (que cotizan bajo el RETA) son el principal grupo que queda mayormente excluido. En esos casos, si existen meses sin actividad, los periodos no se rellenan automáticamente como ocurre en el Régimen General. Tampoco se aplicará la integración de lagunas en los siguientes casos:

Trabajadores del Sistema Especial Agrario por Cuenta Ajena, para quienes solo se tienen en cuenta los períodos realmente cotizados.

Empleados del hogar, durante el periodo transitorio hasta 2023, en el cálculo de sus pensiones de incapacidad permanente y jubilación.

Sin embargo, existe una excepción limitada, y es que la ley contempla la integración de las lagunas de cotización durante los seis meses posteriores al cese de actividad, pero no como una regla general durante su vida laboral.