Aviso del Gobierno a todo el país: queda prohibido llevar dinero en efectivo si superas esta cantidad.

La Agencia Tributaria ha reiterado una normativa clave que afecta a quienes aún optan por utilizar dinero en efectivo. Desde cierto umbral económico, todo ciudadano está obligado a declarar el origen del dinero y a cumplir con los procedimientos establecidos antes de trasladarlo.

En un contexto donde se refuerzan las medidas contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, el organismo recuerda que llevar grandes sumas de efectivo sin justificar puede derivar en sanciones económicas, confiscaciones e incluso investigaciones judiciales.

¿Cuál es el máximo permitido sin declarar dentro del país?

Según la normativa vigente, una persona puede portar hasta 99.999 euros en efectivo dentro del territorio nacional sin necesidad de notificar a las autoridades fiscales.

A partir de los 100.000 euros , es obligatorio presentar el Modelo S1 , un formulario que debe completarse antes de efectuar el movimiento ya sea presencialmente o a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Este límite busca mantener bajo control la circulación de grandes cantidades de dinero no bancarizado. Además, la regulación alcanza tanto a quienes transportan el dinero en persona como a quienes lo remiten por medios logísticos o lo movilizan a través de cuentas financieras.

¿Qué consecuencias existen si no se cumple con esta obligación?

El incumplimiento de la obligación de declarar puede acarrear sanciones que oscilan entre los 600 euros y hasta el 150% del dinero no declarado, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Además, las autoridades pueden proceder a retener o incautar la totalidad del monto hasta que se acredite su origen.

En los casos más graves, cuando no se justifica de manera adecuada la procedencia del efectivo, se abre la posibilidad de que se inicien investigaciones por presuntos delitos económicos. Hacienda insiste en que la transparencia y la trazabilidad del dinero son pilares fundamentales del sistema fiscal actual.