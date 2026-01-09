Aumento confirmado | Los jubilados del IMSERSO recibirán más de 8000 euros en 2026.

El aumento de las pensiones no contributivas ya está confirmado para 2026. De acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, los beneficiarios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) que cobran pensiones de invalidez o jubilación en su modalidad no contributiva pasarán a percibir un importe anual de 8803,20 euros.

Desde el sitio web del IMSERSO señalan que esta cuantía se aplicará a lo largo de 14 pagas, repartidas en 12 mensualidades ordinarias más dos pagas extraordinarias: una en junio y otra en noviembre.

Esta cuantía se aplicará a lo largo de 14 pagas, repartidas en 12 mensualidades ordinarias más dos pagas extraordinarias: una en junio y otra en noviembre.

Aumento confirmado: los beneficiarios del IMSERSO recibirán más de 8000 euros en 2026

La actualización pactada para este año afecta a las pensiones no contributivas gestionadas por el IMSERSO y las comunidades autónomas, dirigidas a personas que no han cotizado lo suficiente al sistema o que carecen de recursos económicos suficientes. Tanto los perceptores de pensiones por jubilación como por invalidez quedan incluidos en esta mejora.

No obstante, vale aclarar que la cuantía final que recibe cada pensionista no es la misma en todos los casos. El importe individual se calcula a partir de la cantidad anual fijada y varía según el número de beneficiarios que conviven en el mismo domicilio , así como en función de las rentas personales y de las de la unidad económica de convivencia.

La normativa establece, además, un límite mínimo: en ningún caso la pensión reconocida puede ser inferior al 25% de la cuantía íntegra anual fijada para 2026.

Este umbral garantiza un suelo de ingresos incluso en situaciones de convivencia con otros perceptores o con rentas compartidas.

Cuantías básicas para 2026

Cuantía Anual Mensual Íntegra 8803,20 euros 628,80 euros Mínima 25% 2200,80 euros 157,20 euros

Cuando dentro de una misma familia conviva más de un beneficiario de pensión no contributiva, la cuantía individual para cada uno de ellos es la siguiente: