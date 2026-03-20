Este viernes, 20 de marzo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,75 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,99 euros y el diésel ronda los 1,94 euros por litro. Estas cifras representan una variación del1.8% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 4.7%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 20 de marzo de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este viernes: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución en las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano más alto, lo que la hace ideal para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio del vehículo. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):