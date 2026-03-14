Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir gastos. Este sábado, 14 de marzo de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,71 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,71 euros y el diésel ronda los 1,9 euros por litro. Esta diferencia del 1.05% en la gasolina y del 0.78% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 14 de marzo de 2026: Durante este sábado, 14 de marzo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo. La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección. Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas. Esto no solo mejora la eficiencia del combustible, sino que también reduce el desgaste del vehículo. Revisa la presión de los neumáticos regularmente. Unos neumáticos desinflados aumentan la resistencia al rodar, lo que puede llevar a un mayor consumo de combustible. Asegúrate de que estén inflados a la presión recomendada por el fabricante. Planifica tus rutas con anticipación para evitar el tráfico y las paradas innecesarias. Utiliza aplicaciones de navegación que te ayuden a encontrar el camino más eficiente. Esto no solo ahorra combustible, sino que también te ahorra tiempo en tus desplazamientos.