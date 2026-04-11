Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar. Este sábado, 11 de abril de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,54 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,54 euros y el diésel ronda los 1,83 euros por litro. Esta diferencia del -3.08% en la gasolina y del -2.24% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 11 de abril de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este sábado: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a vehículos que necesitan una mayor compresión en sus motores. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 98, lo que la hace más eficiente y menos propensa a la detonación en motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y un menor desgaste del motor, lo que puede resultar en un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada del vehículo. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):