Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este miércoles, 8 de abril de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,57 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,73 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,93 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.32% en el precio de la gasolina y del 3.17% en el del gasóleo. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 8 de abril de 2026: Durante este miércoles, 8 de abril de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa). La gasolina 98 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 98, lo que la convierte en una opción más eficiente y menos susceptible a la detonación en motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más efectiva, mayor potencia y un menor desgaste del motor, lo que puede llevar a un rendimiento óptimo y a una mayor durabilidad del vehículo. En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la creciente infraestructura de carga eléctrica está impulsando el uso de vehículos eléctricos, contribuyendo a la sostenibilidad del transporte.