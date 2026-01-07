En numerosas localidades y surtidores de España, el precio por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este miércoles, 7 de enero de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,42 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,6 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,38 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un -0.49% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.23%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 7 de enero de 2026:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.639 euros

1.207 euros hasta los 1.639 euros Barcelona: 1.179 euros hasta los 1.499 euros

1.179 euros hasta los 1.499 euros Valencia: 1.149 euros hasta los 1.539 euros

1.149 euros hasta los 1.539 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.489 euros

Ceuta: 1.308 euros hasta los 1.308 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 7 de enero en España?

Durante este miércoles, 7 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.669 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.669 euros Barcelona: desde los 1.219 euros hasta los 1.579 euros

desde los 1.219 euros hasta los 1.579 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.59 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.59 euros Granada: desde los 1.319 euros hasta los 1.529 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano más alto que la gasolina 95, lo que la hace más adecuada para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que puede prolongar la vida del motor y mejorar la experiencia de conducción.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.609 euros y el máximo es de 1.889 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.609 euros y el máximo es de 1.889 euros Barcelona : desde 1.374 euros hasta los 1.695 euros

: desde 1.374 euros hasta los 1.695 euros Valencia : desde 1.539 euros hasta los 1.695 euros

: desde 1.539 euros hasta los 1.695 euros Granada : desde 1.599 euros hasta los 1.675 euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y una amplia disponibilidad en estaciones de servicio. Por otro lado, el gasóleo, utilizado principalmente en vehículos comerciales y de transporte, se caracteriza por su mayor eficiencia en el consumo y su menor emisión de CO2 en comparación con la gasolina.

Además de los combustibles fósiles, en España también se están promoviendo alternativas más sostenibles, como el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad. El GLP es una opción más limpia que reduce las emisiones contaminantes, mientras que los vehículos eléctricos, que funcionan con baterías recargables, están ganando popularidad gracias a incentivos gubernamentales y a la creciente infraestructura de carga, contribuyendo a la transición hacia una movilidad más ecológica.