En numerosas localidades y surtidores de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este miércoles, 14 de enero de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,42 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,61 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,37 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un -0.08% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.46%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Freepik).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 14 de enero de 2026:

Madrid: 1.189 euros hasta los 1.689 euros

1.189 euros hasta los 1.689 euros Barcelona: 1.177 euros hasta los 1.494 euros

1.177 euros hasta los 1.494 euros Valencia: 1.149 euros hasta los 1.529 euros

1.149 euros hasta los 1.529 euros Granada: 1.229 euros hasta los 1.505 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 14 de enero en España?

Durante este miércoles, 14 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.629 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.629 euros Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.579 euros

desde los 1.229 euros hasta los 1.579 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.599 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.599 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.559 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.529 euros y el máximo es de 1.859 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.529 euros y el máximo es de 1.859 euros Barcelona : desde 1.439 euros hasta los 1.708 euros

: desde 1.439 euros hasta los 1.708 euros Valencia : desde 1.425 euros hasta los 1.742 euros

: desde 1.425 euros hasta los 1.742 euros Granada : desde 1.609 euros hasta los 1.709 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: