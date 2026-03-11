Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este miércoles, 11 de marzo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,67 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,83 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,9 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.39% en el precio de la gasolina y del 2.02% en el del gasóleo. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 11 de marzo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este miércoles: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano más alto, lo que la hace ideal para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio del vehículo. La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el auto: