Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,63 euros y el diésel ronda los 1,42 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.17% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.76%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 10 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.709 euros

Barcelona: 1.239 euros hasta los 1.559 euros

Valencia: 1.209 euros hasta los 1.574 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.529 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.349 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 10 de diciembre en España?

Durante este miércoles, 10 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.289 euros hasta los 1.709 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.629 euros

Valencia: desde los 1.269 euros hasta los 1.599 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.559 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.849 euros

Barcelona: desde 1.539 euros hasta los 1.769 euros

Valencia: desde 1.569 euros hasta los 1.749 euros

Granada: desde 1.559 euros hasta los 1.699 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP se utiliza en vehículos adaptados. Además, la infraestructura para coches eléctricos está en expansión, promoviendo una alternativa más sostenible.