Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar.

Este martes, 9 de diciembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,65 euros y el diésel ronda los 1,43 euros por litro. Esta diferencia del -0.31% en la gasolina y del 0.4% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 9 de diciembre de 2025:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.239 euros hasta los 1.539 euros

Valencia: 1.239 euros hasta los 1.569 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.549 euros

Ceuta: 1.348 euros hasta los 1.348 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 9 de diciembre en España?

Durante este martes, 9 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.289 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.634 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.599 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.569 euros y el máximo es de 1.849 euros

Barcelona: desde 1.669 euros hasta los 1.779 euros

Valencia: desde 1.569 euros hasta los 1.759 euros

Granada: desde 1.559 euros hasta los 1.689 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas, ya que esto consume más gasolina.

Además, asegúrate de que tu coche esté bien mantenido. Realiza cambios de aceite regularmente, revisa la presión de los neumáticos y asegúrate de que el filtro de aire esté limpio. Un vehículo en buen estado es más eficiente en el consumo de combustible.

Por último, planifica tus rutas con anticipación. Evita el tráfico y las paradas innecesarias y considera compartir el coche o utilizar el transporte público cuando sea posible. Esto no solo ahorra combustible, sino que también reduce el desgaste del vehículo.