Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este martes, 6 de enero de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,43 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,59 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,38 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 1.21% en el precio de la gasolina y del 0.68% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 6 de enero de 2026:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.639 euros

1.207 euros hasta los 1.639 euros Barcelona: 1.179 euros hasta los 1.499 euros

1.179 euros hasta los 1.499 euros Valencia: 1.149 euros hasta los 1.539 euros

1.149 euros hasta los 1.539 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.509 euros

Ceuta: 1.308 euros hasta los 1.308 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 6 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.669 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.669 euros Barcelona: desde los 1.235 euros hasta los 1.579 euros

desde los 1.235 euros hasta los 1.579 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.559 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.559 euros Granada: desde los 1.319 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano superior al de la gasolina 95, lo que la convierte en una opción ideal para motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, mayor potencia y rendimiento, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que puede extender la durabilidad del motor y enriquecer la experiencia al volante.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.889 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.889 euros Barcelona : desde 1.439 euros hasta los 1.729 euros

: desde 1.439 euros hasta los 1.729 euros Valencia : desde 1.395 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.395 euros hasta los 1.709 euros Granada : desde 1.599 euros hasta los 1.699 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP se utiliza en vehículos adaptados. Además, la infraestructura de carga para coches eléctricos está en expansión, promoviendo una alternativa más sostenible.