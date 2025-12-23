Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir sobrecostes. Este martes, 23 de diciembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,43 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,6 euros y el diésel ronda los 1,38 euros por litro. Esta diferencia del -0.11% en la gasolina y del -0.13% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 23 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.689 euros

1.207 euros hasta los 1.689 euros Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.499 euros

1.205 euros hasta los 1.499 euros Valencia: 1.159 euros hasta los 1.538 euros

1.159 euros hasta los 1.538 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.509 euros

Ceuta: 1.309 euros hasta los 1.348 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 23 de diciembre en España?

Durante este martes, 23 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.259 euros hasta los 1.587 euros

desde los 1.259 euros hasta los 1.587 euros Valencia: desde los 1.209 euros hasta los 1.6 euros

desde los 1.209 euros hasta los 1.6 euros Granada: desde los 1.325 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.869 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.869 euros Barcelona : desde 1.419 euros hasta los 1.759 euros

: desde 1.419 euros hasta los 1.759 euros Valencia : desde 1.405 euros hasta los 1.719 euros

: desde 1.405 euros hasta los 1.719 euros Granada : desde 1.579 euros hasta los 1.659 euros

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: