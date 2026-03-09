El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche. Durante este lunes, 9 de marzo de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,65 euros, el de la gasolina 98 es de 1,77 euros y el del diésel es de 1,76 euros. En comparación con el día anterior, estas cifras reflejaron una variación del 1.51% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 1.57%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 9 de marzo de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este lunes: La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa). La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: